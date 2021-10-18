جدة - نرمين السيد - وكان الصراع فى تيجراى قد تفجرت شرارته بشدة فى نوفمبر 2020، بعدما توعد رئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد، بالرد على ما زعم إنها هجمات للجبهة على معسكرات للجيش الفيدرالى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضربات جوية تستهدف عاصمة إقليم تيجراى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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