باريس: فاغنر تعمل لحساب روسيا فى إفريقيا الوسطى

جدة - نرمين السيد - وجه وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، مساء أمس الأحد، اتهامات صريحة لمجموعة "فاغنر" الأمنية الروسية الخاصة بأنها تحاول "الحلول مكان سلطة الدولة فى إفريقيا الوسطى، وتجريدها من قدرتها المالية".





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال إيف لودريان فى تصريحات لبرنامج على شبكة "فرانس 5": "عندما يدخلون دولة ما يضاعفون الانتهاكات والابتزازات والانقضاض أحيانًا من أجل الحلول مكان سلطة البلد".

واعتبر وزير الخارجية الفرنسى أن "المثال الصارخ هو إفريقيا الوسطى، حيث تصادر القدرة المالية للدولة لتحصل على أجرها".

وتعارض فرنسا، التى تتواجد عسكريًا فى مالى بقوة "برخان"، دخول مجموعة فاغنر الروسية إلى إفريقيا الوسطى لتدريب قواته المسلحة وحماية قادته.

وبحسب الوكالة الفرنسية، فقد أبلغت باريس بالفعل السلطة الانتقالية المالية، بأن الاستعانة بمجموعة فاغنر قد تؤثر على مشاركتها العسكرية فى مالى، متهمة المجموعة بأنها تعمل لصالح روسيا التى لا تريد أن تظهر علنًا فى الصورة.

ووصف الوزير الفرنسى "فاغنر" بأنها "فى المقام الأول مجموعة مرتزقة روس يشنون الحرب بالوكالة نيابة عن روسيا، حتى لو أنكرت روسيا ذلك"، موكدًا أنه "لا أحد يشك فى ذلك".