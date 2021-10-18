الاتحاد الأوروبى: تصدير أكثر من مليار جرعة من لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فى مقطع فيديو قصير عبر الإنترنت، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبى صدر أكثر من مليار جرعة لقاحات ضد كورونا فى 10 أشهر إلى أكثر من 150 دولة.





وحسبما نقلت "فرانس برس" الإخبارية، أشارت المفوضة الأوروبية إلى أن الدول الـ27 أعضاء الاتحاد الأوروبى قدمت حتى الآن نحو 870 مليون جرعة لقاح إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل عبر آلية "كوفاكس" الدولية التى تقودها الأمم المتحدة. كما أكدت فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبى سيقدم 500 مليون جرعة إضافية من لقاحات كورونا خلال الأشهر القليلة المقبلة.

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