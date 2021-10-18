نتنياهو يقاطع مراسم إحياء ذكرى رابين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للقناة الـ12 الإسرائيلية، لم يكشف نتنياهو عن سبب قراره، واكتفى مكتبه بتعقيب قال فيه إن البروتوكول لا يتطلب منه حضور المراسم فى المقبرة الوطنية فى جبل هرتسل فى القدس، وأنه سيتحدث فى جلسة خاصة ستُعقد فى وقت لاحق من اليوم، فى الكنيست لإحياء الذكرى.
وحسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تشهد العلاقة بين نتنياهو وعائلة رابين توترًا منذ فترة طويلة، إذ تتهمه عائلة رابين بالتحريض ضد رابين، ما أدى إلى مقتله، وهى المزاعم التى يرفضها نتنياهو ويصفها بأنها شكل من أشكال الاغتيال السياسى.
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