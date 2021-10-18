المجلس الأوروبى يجدد العقوبات على داعش والقاعدة

جدة - نرمين السيد - وتشمل العقوبات الحالية، حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبى وتجميد الأصول، بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات فى الاتحاد الأوروبى إتاحة الأموال والموارد الاقتصادية لأولئك المدرجين فى القائمة. وهذه التدابير التقييدية المستقلة مكملة للعقوبات التى يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على داعش والقاعدة.

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