الشرطة الفلبينية: مقتل 4 صينيين خلال ضبط شحنة مخدرات

وأوضح تقرير الشرطة الفلبينية، أن المشتبه بهم من إقليمى فوجيان وشانشى، ويعرفون بتوزيع المخدرات فى العاصمة والأقاليم المحيطة بها، حيث تخفى أفراد من الشرطة على شكل راغبين فى شراء الميث، الأكثر شهرة فى الفلبين، فى منطقة سكنية بمدينة أنجليس، شمال العاصمة مانيلا.
وبحسب التقرير، نشبت اشتباكات بين الشرطة والمشتبهين، الذين فتحوا النار، حيث صادرت الشرطة 38 كيلوجرامًا من المخدر "كريستال ميث" و4 مسدسات وهاتفًا محمولاً.
وأشار التقرير إلى أن المشتبهين على صلة بأربعة صينيين قتلوا، وقبض على 3 آخرين خلال عملية تخف أخرى نظمتها الشرطة لشراء المخدرات فى إقليم زامباليس شمال البلاد الشهر الماضى.
وتواصل إدارة الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى حملة قوية ضد تجارة وتعاطى المخدرات منذ 2016، وسط تقارير بشأن مقتل 7 آلاف شخص خلال العمليات الشرطية ضد المخدرات خلال الخمس سنوات الماضية.
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