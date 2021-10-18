الجيش اليمنى: صمت دولى حول جرائم ميليشيات الحوثى فى العبدية

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس وفد المفاوضيين الحوثيين محمد عبدالسلام، اعتبر فى وقت سابق أن "المعارك فى العبدية بين قواته وعناصر القاعدة وداعش". فى وقت تشير وسائل إعلام محلية أن الحوثيين يحاصرون 35 ألف مواطن فى المدينة ومنع الماء عنها من منابعه.

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