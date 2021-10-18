العراق يدمر أوكارا لداعش فى كركوك

جدة - نرمين السيد - قالت خلية الإعلام الأمنى العراقى فى بيان، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 والسيخوى 25 ضربات جوية، استهدفت خلالها أوكارا للإرهابيين فى وادى شاى بمحافظة كركوك".

وأضافت أنه "على إثر ذلك خرجت قوة من فرقة المشاة الآلى الثامنة لتفتيش مكان هذه الضربات، وعثرت على خمسة أوكار تم استهدفها تحتوى مواد طبية وأخرى غذائية وأفرشة وأغطية وخلية شمسية ونضائد وكاميرا".