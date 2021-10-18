منصة أبشر تحذر من المواقع المشبوهة والغير رسمية لتفادي سرقة الحسابات

منصة أبشر تحذر من المواقع المشبوهة ، حذرت منذ ساعات أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، كافة المواطنين على أرض المملكة من خطورة التعامل، مع الحسابات غير الرسمية والمواقع المشبوهة، التي تدعي قدرتها على إنجاز الخدمات، وتسهيل المهام، ثم القيام بالاستيلاء على حسابات المواطنين السعوديين، والقيام باستغلالها في أعمال مشبوهة، وقد شددت منصة أبشر على المواطنين والمواطنات، عدم تبادل أو مشاركة أي بيانات خاصة بحساباتهم، مع جهات غير رسمية، أو مع الأشخاص المجهولين، وأن يتم التعامل مع منصة أبشر مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الموثوق www.ABSHER.sa، وكذلك تطبيق أبشر أفراد الإلكتروني، وأبشر أعمال المتاحة على متاجر تطبيقات أبل، وجوجل، وهواوي، وجميع أجهزة الخدمة الذاتية الأخرى.

والجدير بالذكر أن منصة أبشر الإلكترونية، هي واحدة من المنصات الإلكترونية التي تم تدشينها وفق رؤية المملكة 2030م، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وفق خطة إصلاحات اقتصادية بالمملكة، وبرامج تعمل على الارتقاء بالمملكة، وعلى رأسها برنامج الرقمنة، والتي تهدف إلى راحة المواطن السعودي، فمنصة أبشر ليست مشروعًا كباقي المشاريع، إنما هي عبارة عن حلم متكامل، تم تحقيقه للانتقال لعصر الحكومة الإلكترونية، وانتهاء عصر التعاملات الورقية، وقد تحقق هذا الحلم بالفعل على عدة أصعدة بالمملكة، من ضمنها أبشر، فمنذ إطلاق المنصة، قامت بخدمات تقدر بأكثر من 279 خدمة إلكترونية، استهدفت فيها ما يزيد عن 20 مليون مستخدم مفعل بالمملكة.

أهداف منصة أبشر الإلكترونية 1442هـ

والجدير بالذكر أن منصة أبشر عمليًا، حققت العديد من الإنجازات، التي من شأنها رفع مستوى الأداء الحكومي، للخدمات التي تقدم للمواطنين، والعمل على راحتهم، مع الوصول إلى أقصى مستويات الأمن والأمان المعلوماتي، نذكرها كالتالي:

العمل على زيادة الفعالية عن طريق تنفيذ الأعمال بانسيابية.

القيام بتحسين الاتصالات الداخلية.

العمل على تقديم خدمات أفضل لكافة المستفيدين من المنصة.

الوصول على تقديم متطلبات المواطنين السعوديين، بما يناسب توقعاتهم.

القيام بتطوير وتحسين كافة إجراءات الأعمال.

العمل على رفع مستوى الرضا لدى مستفيدين من خدمات المنصة.

العمل على تحقيق أهداف برامج التطور الاقتصادي بالمملكة وفق رؤية 2030.

والجدير بالعلم أيضًا أن منصة أبشر، منذ تدشينها وهي تقدم خدمات متطورة وعديدة، في العديد من المصالح الحكومية فبإمكان المواطن عبر أبشر الاستعلام عن المركبات المحجوزة 1442، وكذلك بإمكان المواطن التحري عن المخالفة الصحية الخاصة بالكمامة عن طريق أبشر من خلال رابط الاستعلام عن مخالفة الكمامة، وكذلك تم فتحت الجوازات التسجيل في أبشر للخليجيين والتابعين والزوار للاستفادة من خدمات المنصة، والتسهيل على كافة المقيمين على أراضي المملكة التعاملات، وغيرها العديد من الخدمات التي أتاحتها أبشر، فهي بالفعل حلم تحقق لواقع.