أخبار اليمن : بدء فعاليات الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف

بدء فعاليات الاحتفاء بالمولد النبوي الشريفبدأت بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء الفعاليات الاحتفائية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف (12 ربيع الاول- 1443هجرية) على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.

ومنذ الصباح الباكر تتوافد الحشود الجماهيرية القادمة من مختلف مديريات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء إلى ساحة الاحتفال بميدان السبعين، حاملة اللوحات والشعارات المرحبة بذكرى مولد رسول الإنسانية.

وبالتزامن تشهد ساحات عدد من المدن الرئيسية بعدد من محافظات الجمهورية إحتفالات مماثلة بحضور ومشاركة جماهير غفيرة.

وكانت الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه هنأت في وقت سابق أبناء الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، مؤكدة دعوة ابناء الشعب اليمني وقيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام إلى المشاركة الفاعلة في المهرجانات التي ستقام للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم .

