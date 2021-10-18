برهم صالح يهنئ العراق بالمولد النبوى: بلدنا أمام استحقاقات وطنية كبرى

جدة - نرمين السيد - هنأ الرئيس برهم صالح، الشعب العراقى بمناسبة المولد النبوى الشريف، اليوم الإثنين، داعيًا إياهم إلى توحيد الصف وتغليب لغة الحوار وتقديم مصالح البلد العليا، والانطلاق نحو تلبية استحقاقات وتطلعات الشعب بعد الانتخابات البرلمانية.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال صالح فى بيان صحفى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، إن "احترام إرادة الشعب والعملية الدستورية والمسار السلمى فى البلد هو واجب وطنى"، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن الاعتراضات على نتائج الانتخابات حق مكفول يؤكده الدستورواللوائح والقوانين الانتخابية، والتعامل معها يكون فى السياق القانونى والسلمى من دون التعرّض إلى الأمن العام والممتلكات العامة وسلامة البلد.

وهنأ الرئيس صالح "الشعب العراقى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف مولد الرسول الأكرم محمد بن عبد الله عليه وعلى آلهِ أفضل الصلاة والتسليم".

وأضاف، أن "مولد النبى المصطفى مناسبة عظيمة لاستلهام القيم النبيلة والدروس والعبر من عطاء وسيرة الرسول فى الانتصار للسلام والمحبة والتآخى بين البشر"، لافتًا إلى أنه "ما أحْوجنَا اليوم للاقتداء بالسيرة العظيمة للنبى الأمين، وأن نتمثل بأخلاق العدلِ والإنصاف والقيم الإنسانية السمحة لديننا الحنيف، ولتكن لنا فى رسول الله أسوة حسنة".

وتابع أن "النبى الأكرم أسس دولةً، واستطاع بصدق عزيمته دحض الظلم والجور والفساد وإظهار الحق وإقامة العدل، وخلق مثالاً فى سمو الأخلاق وقوة الإرادة"، مشيراً، إلى "أننا نَحتفلُ بالذكرى العطرة للمولد النبوى، بينما يواجه بلدنا العزيز تحديات جسيمة واستحقاقات وطنية كبرى".

وشدد الرئيس العراقى على أن "البلد يمر بظرف دقيق وأمامه تحديات جسيمة واستحقاقات وطنية كبرى، تستوجب توحيد الصف الوطنى، وتغليب لغة الحوار وتقديم مصالح البلد العليا، والانطلاق نحو تلبية استحقاقات البلد وتطلعات العراقيين فى الحياة الحرة الكريمة".