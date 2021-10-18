نقدم لكم الآن تفاصيل قرض سيارة بنك التنمية الاجتماعية شروط وطريقة الحصول عليه؛ يقدم بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية العديد من التمويلات الميسرة وذلك لهدف مساعدة أصحاب محدودي الدخل ومعدومي الدخل بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة ومساعدتهم في ظروف الحياة اليومية في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد في ظل انتشار فيرس كورونا ” كوفيد 19 ” الذي أثر علي جميع دول العالم كله تأثيراً سلبياً وأدي الي انخفاض مستوى المعيشة لدي الكثير من الشعوب اقتصادياً واجتماعياً.

التمويلات الميسرة التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية من ضمنها تمويل كنف، تمويل الأسرة، وتمويل الزواج، ويوفر أيضاً فرص عمل للشباب من خلال توفير سيارة للأجرة العامة والخاصة لهم والعمل عليها وكسب الرزق اليومي منها وأيضاً يوفر سيارات للعمل المدرسي بها، لذلك نقدم لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري عن شروط الحصول علي قرض سيارة بنك التنمية.

المستندات المطلوب للحصول علي قرض سيارة بنك التنمية

هناك عدة مستندات خاصة بالمتقدم لابد من تقديمها للحصول علي قرض سيارة

تقديم صورة الهوية العنوان الشخصي رقم الآبيان الشخصي رقم الجوال المسجل في منصة أبشر

يتم مراجعة طلب قرض سيارة بشكل دقيق في فترة لا تقل عن شهر من الطلب بعد التقديم لأحد فروع بنك التنمية الاجتماعية.

يمكن طلب أي معلومة ائتمانية خاصة بالمتقدم من قبل البنك.

البنك غير مسؤول عن المخالفات المرورية أو المخالفات الجنائية التي يمكن أن يقع فيها السائق عن السواقة.

البنك غير مسؤول عن دفع أي تعويضات في حال عدم دفع العميل مبلغ التأمينات.

في حال عدم التزام العميل بشروط العقد المعلن عنه يكون البنك له حق التحفظ بالسيارة.

ضرورة التزام العميل بشروط البنك المعلنة للحصول علي القرض والالتزام بفترة السداد المطلوبة.

الحد الأقصى لقرض سيارة

قرض لسيارة الأجرة يصل قيمته الي مائة الف ريال سعودي حسب ما أعلنه البنك.

للسيارة الملاكي تصل قيمتها الي مائة وخمسون لأفا ريال سعودي والتي يمكن العمل عليها كسيارة أجرة.

الحد الأقصى للسيارة الخاصة بالعمل عليها كنقل مدرسي يصل الي مئتان ألف ريال سعودي.

تمويل سيارتي من بنك البلاد

شروط الحصول علي القرض

يقدم أيضاً بنك البلاد السعودي تمويل سيارتي، حيث يمكن الحصول علي سيارة الأحلام من البنك وسداد أقساط السيارة علي فترة تصل الي 60 شهر، فقد يتميز التمويل أنه بدون كفيل، كما يتم الحصول علي السيارة دون دفع مقدم وتأجيل الأقساط لمدة عام كامل، وكذلك يمكن أن يصل سعر تلك السيارة الي 2 مليون ريال سعودي.