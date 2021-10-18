أخبار اليمن : عالميا.. وفاة 4 ملايين و913 ألف شخص بكورونا

عالميا.. وفاة 4 ملايين و913 ألف شخص بكوروناأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من أربعة ملايين و913 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019 وفقا لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 241442734 إصابات وإجمالي الوفيات إلى 4913620 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 218668633 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 744540 حالة وفاة من أصل 45790711 إصابة تليها الهند مع تسجيل 452321 وفاة من أصل 34081049 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 603282 حالة وفاة من 21644464 إصابة.

