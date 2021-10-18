جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان، إن السيدة التى لم تعرف هويتها جرى اعتقالها بعد إطلاق النار فى اتجاهها دون إصابتها. وكانت اشتباكات قد وقعت بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنيه فى محافظات مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قوات الاحتلال تعتقل امرأة بالقدس بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.