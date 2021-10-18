روسيا تعلن إغلاق مكتب حلف شمال الأطلسى فى موسكو

جدة - نرمين السيد - أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، تعليق عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسى، وإغلاق مكتب الناتو للارتباط فى موسكو، وذلك فى أعقاب سحب أوراق اعتماد 8 مندوبين روس لدى الحلف، بتهمة التجسس.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف: "إثر الاجراءات التى اتخذها حلف شمال الأطلسى، فإن الظروف الأساسية لعمل مشترك لم تعد متوفرة". وأشار المسؤول الروسى البارز إلى أنه سيتم البدء فى تطبيق هذه القرارات بحلول 1 نوفمبر المقبل.

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