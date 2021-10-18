وفاة كولن باول وزير الخارجية الأمريكى الأسبق بعد إصابته بفيروس كورونا

توفي اليوم الاثنين وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، كولن باول، بسبب إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاما.
وحسب موقع روسيا اليوم، أعلنت أسرة وزير الخارجية السابق في بيان على "فيسبوك" أن "الجنرال كولين باول ... توفي هذا الصباح بسبب مضاعفات تتعلق بكوفيد-19".
وباول لعب دورا بارزا مع العديد من الإدارات الجمهورية في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية في السنوات الأخيرة من القرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين.
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