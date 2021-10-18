سلطان عُمان يصدر عفوا عن 328 سجيناً

جدة - نرمين السيد - أصدر هيثم بن طارق سلطان عُمان، عفواً عن مجموعة من المساجين، وذلك بمناسبة المولد النبوى الشريف، ومراعاةً لأسر هؤلاء النزلاء.



جدة - نرمين السيد - أصدر هيثم بن طارق سلطان عُمان، عفواً عن مجموعة من المساجين، وذلك بمناسبة المولد النبوى الشريف، ومراعاةً لأسر هؤلاء النزلاء. قال مصدر مسؤول بشرطة عُمان، إن الذين تشرفوا بالعفو السامى بلـغ عـددهم 328 نزيلاً، منهم 107 نزلاء أجانب.

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