السويد: إصابة 3 أشخاص فى هجوم بفأس

جدة - نرمين السيد - أعلنت شرطة السويد، اليوم الإثنين، إصابة 3 أشخاص فى هجوم عنيف باستخدام "فأس وعتلة" فى شمال البلاد، وذلك بعد أيام قليلة من هجوم دموى آخر فى النرويج المجاورة استخدم فيه الجانى "قوس وسهم".





وأعلنت الشرطة السويدية، القبض على المشتبه به، بعد الحادث الذى وقع فى بلدة ليكسيلى شمال البلاد، إلا أنه لم تتضح ملابسات الجريمة فى البداية. وحسبما نقلت معلومات قناة "تى فى 4" ووسائل إعلام سويدية أخرى، استخدم الجانى فى الهجوم فأسا وعتلة، لافتة إلى وجود طفل واحد على الأقل بين المصابين.

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