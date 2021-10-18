وفاة وزير الخارجية الأمريكى الأسبق كولن باول بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان عبر صفحته على "فيسبوك"، أعلنت أسرة وزير الخارجية السابق أن "الجنرال كولن باول.. توفى هذا الصباح بسبب مضاعفات تتعلق بكوفيد-19".

وأشارت العائلة فى البيان إلى تاريخه السياسى والعسكرى الحافل، إذ كان باول أول أسود يعمل فى هذا المنصب، وساعد من خلاله على رسم السياسات الخارجية للولايات المتحدة على مدى السنوات الأخيرة من القرن العشرين وبدايات القرن الحادى والعشرين تحت قيادة الرئيس آنذاك جورج بوش الإبن.

وبصفته جنرالًا فى الجيش الأمريكى من فئة أربع نجوم، كان باول رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة للجيش فى عهد الرئيس جورج بوش الأب، خلال حرب الخليج عام 1991.

ويعتبر باول جمهورى معتدل وبراجماتى، عمل فيما بعد وزيرًا للخارجية فى عهد الرئيس جورج بوش الإبن.

وقالت العائلة فى بيانها، إن باول توفى عن عمر يناهز 84 عامًا، متأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا "كوفيد 19"، على الرغم من أنه حصل على جرعتى اللقاح بالكامل، وخضع للعلاج فى مركز والتر ريد الطبى العسكرى الوطنى.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، ولد باول فى هارلم لأبوين جامايكيين، ونشأ فى جنوب برونكس وتخرج من كلية مدينة نيويور، وانضم إلى الجيش، وتم تكليفه كملازم ثانٍ بمجرد إلغاء التمييز العنصرى حديثًا، وخدم باول فى جولتين قتاليتين فى فيتنام.

وشغل باول، لاحقًا، مستشارًا للأمن القومى للرئيس رونالد ريجان فى نهاية الحرب الباردة، حيث ساعد فى التفاوض بشأن معاهدات الأسلحة وعصر التعاون مع الرئيس السوفيتى ميخائيل جورباتشوف.

بصفته رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة الأمريكية، كان باول مهندس غزو بنما عام 1989 وحرب الخليج العربى عام 1991، التى أخرجت صدام حسين من الكويت.

وجنبا إلى جنب مع وزير الدفاع آنذاك ديك تشينى، أعاد باول تشكيل الجيش الأمريكى للحرب الباردة، ليبقى على أهبة الاستعداد بالستار الحديدى لمدة نصف قرن. وبذلك، ختم مبدأ باول على العمليات العسكرية - مسلحًا بأهداف سياسية واضحة ودعم شعبى.

عندما أحاط به الصحفيين فى البنتاجون وقت اندلاع حرب الخليج، لخص باول بإيجاز استراتيجية الجيش لهزيمة جيش صدام حسين، قائلاً: "استراتيجيتنا فى ملاحقة هذا الجيش بسيطة للغاية.. أولا، سنقطعها، وبعد ذلك سنقتله".

وأضافت الصحيفة أن مشاركة باول فى العمل السياسى يمكن تتبعه بسلسلة من الأخبار السياسية، وبحلول الوقت الذى تقاعد فيه من الجيش فى عام 1993، كان باول أحد أشهر الشخصيات العامة فى أمريكا.