فيديو.. نجاة شخصين من الموت بعد اندلاع حريق في محطة وقود

وثق مقطع فيديو في الهند لحظات مرعبة عاشها سائقا دراجتين ناريتين عندما كانا يتزودان بالوقود، في إحدى المدن الواقعة بشمال البلاد.
وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن سائقا نجا من الموت، بعد أن اندلعت النيران في دراجته النارية، بينما كان يملؤها بالبنزين في محطة وقود.
كما كان سائق آخر بجانبه، اشتعلت النيران في سرواله بشكل طفيف.
والتقطت كاميرا للمراقبة لحظة اشتعال النيران في الدراجة النارية بشكل مفاجئ، يوم الجمعة الماضي، في مدينة جامو، شمالي الهند.
ولحسن الحظ، تمكن السائقان من الابتعاد عن دراجتهما، اللتين التهمتهما النيران، وسط تدخل عمال المحطة لإخماد الحريق.
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