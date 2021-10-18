إضرام النار بمنازل الهندوس فى بنجلاديش بسبب شائعات السوشيال ميديا

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، أوضح مسؤول الشرطة بالمنطقة، محمد محبوب، أن "رجال فرض القانون أطلقوا أعيرة نارية وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق عدة مئات خربوا منازل هندوس ومعبدًا، وأضرموا النار فيها ليل أمس الأحد، بمنطقة جيليبولى، وهو حى للصيد فى منطقة رانغبور"، شمال غرب العاصمة دكا.

وقال محبوب، إن "العنف نتج بعد شائعات عن تعليقات مسيئة للإسلام فى منشور على فيسبوك تردد أنه لهندوسى من سكان الحى"، وذلك وسط توتر طائفى بسبب ما تردد حول تدنيس نسخة من المصحف فى مهرجان هندوسى فى الأسبوع الماضى.

وفى تصريحات نقلتها صحيفة "بروثوم ألو" اليومية البنغالية، قال براديب شنادرا، أحد سكان القرية الهندوسية، إن المئات من المهاجمين دخلوا منزله أثناء الليل، وكانوا يهتفون "الله أكبر"، وشعارات دينية أخرى.

وأضاف، أنهم ضربوا أفراد عائلته، ونهبوا الأشياء الثمينة، وأشعلوا النار فى منزله المسقوف بالصفيح قبل مغادرتهم إلى منزل آخر.