الأسهم السعودية توضح عن إغلاق مرتفعاََ عند مستوى 11773.36 نقطة

اليوم أوضح أمر ضروري للغاية وهو غلق مؤشر الأسهم داخل المملكة العربية السعودية مرتفعاً على أن 74.25 نقطة لكي يقفل عند مستوى 11773.36 نقطة، ولذلك تم الإعلان عن تداولات قد بلغت قيمتها حوالي 7.6 مليارات ريال سعودي مخصص للمستفيدين، حيث أن قد بلغت كمية الأسهم المتداولة داخل السعودية في سوق الأسهم السعودية حوالي 218 مليون سهم، ولذلك تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، بالإضافة إلى ذلك أن قد سجلت الأسهم 158 للشركة السعودية وهذا ارتفاعاً عم قيمتها، ولذلك تم الايضاح على أن أغلقت أسهم الطرح حوالي 32 شركة، في الفترة الأخيرة تمتلك الشركة السعودية القابضة حوالي 37.86% من أسهم الشركة السعودية، ولذلك قد أوضح أن يملك النسبة المئوية تصل إلى 7.87% إلى جانب 7.25%.

ومن الجدير بالذكر أن أسهم الشركات الأكثر ارتفاعاً، ويوجد العديد من الشركات كان أكثر انخفاضاََ في التعاملات، ولذلك تم الإعلان على أن تراوحت نسبة الارتفاع والانخفاض نسبة مئوية تتراوح ما بين 6.63% و 2.48%.

وقد تجد الإشارة إلى أن أسهم شركات السعودية و أرامكو السعودية، تعد أكثر نشاطاً في القيمة، حيث أن قد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية انخفاضاََ يصل إلى 64.96 نقطة، وهذا لكي يقفل عند مستوى 24064.45 نقطة، ولذلك قد يتداول القيمة وبلغت حوالي 38 مليون ريال سعودي مخصص، وهذا قد بلغ قيمة الأسهم السعودية المتداولة أكثر من 430 ألف سهم تقاسمتها 2101 صفقة.

بالإضافة إلى ذلك أن الشركة أوضحت على أن صفقتها سجل اكتتاب المؤسسات الرئيسي ومدير الاكتتاب، ومتعهد التغطية الرئيسي في الطرح العام المحتمل، لهذه الشركة، وهذا يعد إصدار الأولية المتعلقة بالطرح، ولذلك طرح حوالي 35 مليون سهم عادي، يصل قيمته المدفوعة بالكامل حوالي 10 ريال سعودي للسهم الواحد، حيث أن تصل النسبة المئوية إلى 35% من رأس مال الشركة.

تم الإعلان على أن قد بلغ رأس مال الشركة مليار ريال سعودي مخصص، حيث أن قد بلغ عدد الأسهم المصدرة حوالي 100 مليون سهماََ مدفوعاََ بالكامل، تصل بقيمة اسمية حوالي 10 ريال سعودي، ولذلك تم التأكد على أن يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر القادم 2021م سوف يبدأ فترة الطرح حيث أن سوف يستمر حوالي يومين على التوالي.