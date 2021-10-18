وزيرة إسرائيلية تتهم نتنياهو بنشر أخبار كاذبة "بغية تقويض العلاقات مع الأردن"

دوت الخليج :- اتهمت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو بنشر أخبار كاذبة في مسعى إلى "نسف علاقات إسرائيل مع الأردن".
ورفضت الحرار، في حوار مع إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، الانتقادات التي وجهها نتنياهو وحزبه "الليكود" إلى الاتفاقية المبرمة الأسبوع الماضي والتي ستزيد إسرائيل بموجبها بنحو ضعفين إمدادات المياه إلى الأردن.
ونفت الوزيرة صحة تصريحات نتنياهو الذي قال إن إسرائيل بموجب هذه الاتفاقية تقدم أكثر مما تحصل عليه من الأردن في المقابل، مشيرة إلى أن عمّان تدفع الثمن نفسه الذي يدفعه مستهلكو الماء في إسرائيل.
وقالت: "زعيم المعارضة ينشر أخبارا كاذبة ويزعم أننا نصدر الماء مجانا، على الرغم من أن ذلك لم يحصل أبدأ. ليس هناك أي هدايا مجانية، بل هناك علاقات ينبغي تطويرها، وهي من الأصول الاستراتيجية لإسرائيل".
وشددت الوزيرة على أن كل من ينشر معلومات كاذبة عن هذه الاتفاقية يحاول الإضرار بعلاقات إسرائيل مع الأردن.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
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