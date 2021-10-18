"الأحد الرهيب".. استعد لأقوى يوم في الكرة الأوروبية

سيمثل الأحد المقبل يوما كرويا بامتياز، قد يكون أقوى يوم كروي هذا الموسم، لأنه سيشمل 4 قمم أوروبية لا يجب تفويتها بالنسبة لمحبي كرة القدم.

وتشهد الدوريات المحلية في أوروبا، يوم الأحد المقبل الموافق 24 أكتوبر، 4 قمم في أماكن متفرقة من أوروبا، تمثل يوما "عاصفا" بالنسبة لكرة القدم قد يحمل أحداثا كبيرة.

الكلاسيكو

البداية ستكون من موقعة "الكلاسيكو" المنتظرة، بين قطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد، في موقعة فقدت بريقها منذ رحيل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، لكنها لا زالت تحصد اهتماما عالميا ضخما.

ويستضيف برشلونة خصمه ريال مدريد، على استاد كامب نو، في الساعة 6:15 عصرا بتوقيت أبوظبي، وهو توقيت مبكر، لكنه مناسب "للسوق الآسيوي".

قمة إنجلترا

تأتي بعدها قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، بين مانشستر يونايتد وليفربول، حيث يسعى النجم المصري محمد صلاح للاستمرار بالتألق، حين يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وستكون هذه المواجهة الأولى بين صلاح ورونالدو، منذ لقائهما في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، عندما تعرض صلاح لإصابة بالغة في الكتف أخرجته من الملعب بالدموع.

وستقام موقعة إنجلترا على استاد أولد ترافورد في مانشستر، في تمام الساعة 7:30 بتوقيت أبوظبي، وستكون خاتمة الجولة التاسعة من الدوري.

ديربي الغضب

سيواجه باريس سان جرمان الفرنسي المدجج بالنجوم، خصمه مارسيليا، في قمة الدوري الفرنسي، التي تشهد دائما شحنا كبيرا من قبل جماهير أكبر مدينتين في فرنسا.

وسيقام اللقاء على استاد فيلودروم، ملعب مارسيليا، في الساعة 10:45 مساء بتوقيت أبوظبي، ويتوقع أن يواجه ليونيل ميسي وزملاءه أجواء جماهيرية عداونية خلال اللقاء المنتظر.

ديربي إيطاليا

وفي إيطاليا، سيواجه يوفنتوس المتعثر خصمه حامل لقب الدوري إنتر ميلانو، في قمة إيطاليا الأولى كما يعتبرها الخبراء.

وسيستضيف الإنتر خصمه يوفنتوس في الساعة 10:45 بتوقيت أبوظبي، على استاد جوسيبي مياتزا، في موقعة إثبات الذات.