مسلحون يقتلون 30 شخصا على الأقل شمالى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الإخبارية، قال حاكم الولاية أمينو وزيرى تامبووال، فى بيان، إن الهجوم بدأ فى سوق أسبوعية فى جورونيو أمس الأحد، واستمر حتى صباح اليوم الاثنين.
وصرح تاجر يدعى إيلياسو آبا لـ "رويترز" إن هناك 60 جثة فى مستشفى جورونيو العام وأن آخرين أصيبوا وهم يفرون.
وأضاف: "اقتحم المسلحون السوق بينما كانت تعج بالمشترين والبائعين... كانوا يطلقون النار علينا عشوائيا بعد أن أحاطوا بالسوق وراحوا يطلقون الرصاص فى كل اتجاه ويقتلون الناس".
وتابع آبا إن المهاجمين تغلبوا على الشرطة عندما حاولت التدخل. ولم يرد متحدث باسم الشرطة بعد على طلب التعليق.
وقتل مسلحون شمال غربى نيجيريا عشرات الأشخاص وخطفوا المئات، طلبًا للفدى خلال العام المنصرم، فيما يمثل أزمة أمنية تحاول الحكومة حلها من خلال قطع الاتصالات والعمليات العسكرية وتعزيز قوات الشرطة.
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