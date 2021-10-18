العراق يقبض على أحد مخططى تفجير الكرادة عام 2016

جدة - نرمين السيد - ونقلت القناة أن المخابرات العراقية نفذت عملية خارج حدود البلاد تمكنت من خلالها القبض على، غزوان الزوبعى، وهو أحد مخططى تفجير الكرادة عام 2016. وفى يوليو 2016 شهدت منطقة الكرادة الراقية وسط بغداد، انفجارا ضخما راح ضحيته نحو 360 مدنيا. واستهدف التفجير أسواقا مكتظة بالناس فى اليومين الأخيرين من شهر رمضان. وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابى آنذاك تبنيه التفجير.

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