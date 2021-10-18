جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، عن القبض على الإرهابى غزوان الزوبعى والملقب بـ "أبو عبيدة بغداد"، المسؤول عن حادثة تفجير فى حى الكرادة التجارى فى العاصمة بغداد، والذى أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 300 قتيل، وذلك بعد 5 سنوات من التفجير، لافتا إلى أن محاسبة المتورطين بدماء الشعب واجب وطنى.





وقال الكاظمى، فى بيان صادر له، اليوم الاثنين، عبر موقع "تويتر" : "بعد أكثر من 5 سنوات على جريمة تفجير الكرادة التى أدمت قلوب العراقيين، نجحت قواتنا البطلة بعد ملاحقة مخابراتية معقدة خارج العراق فى اعتقال الإرهابى غزوان الزوبعى الملقب بـ (أبو عبيدة بغداد) والمسؤول عن هذه الجريمة وجرائم أخرى". وأكد الكاظمى أن "محاسبة المتورطين بدماء أبنائنا واجب وطنى لن نحيد عنه"، كما وجه "بتنظيم مسابقة لإنشاء نصب يخلد ضحايا تفجير الكرادة كجزء من الوفاء لكل تضحيات العراقيين". واختتم رئيس الوزراء العراقى بيانه، مؤكدا "ما ضاع حق وراءه مطالب".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكاظمى يعلن القبض على إرهابى تسبب بمقتل وإصابة أكثر من 300 شخص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.