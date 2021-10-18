مٌحدث الآن رابط نتيجة الشهادة السودانية 2021 لاستخراج نتيجة الثانوية العامة السودانية moe.gov.sd

أصبح رابط نتيجة الشهادة السودانية 2021، من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها بصفة يومية خاصةً بعد إعلان وزارة التربية والتعليم السودانية، عن الانتهاء فعلياً من أعمال التصحيح والرصد في 15 سبتمبر 2021، وجاري خلال الأيام القليلة القادمة التجهيز لإعلان نتيجة الثانوية العامة السودانية إلكترونياً بعد اعتمادها، هذا وقد انتهي طلبة وطالبات شهادة الثانوية العامة 2021 من امتحانات نهاية العام في منتصف أغسطس، وبدأت عمليات التصحيح في 16 من نفس الشهر بمعرفة 6 آلاف معلم ومعلمة موزعين على مختلف الكنترولات بولايات السودان، وسوف نوضح لكم فيما يلي الرابط الرسمي المخصص لاستخراج النتيجة بالخطوات.

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السودانية “moe.gov.sd“.

كتابة رقم جلوس الطالب.

النقر على عرض النتيجة.

رابط استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2021

نتيجة الثانوية العامة السودانية

ينتظر آلاف من طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي في السودان، التعرف على نتيجة الشهادة السودانية 2021، لما لها من أهمية كبيرة لدي الطلاب وأولياء الأمور، فعليها يتحدد مستقبل الطالب في الدخول للمرحلة الجامعية، كما أنها تُكسب الطالب مهارات ومعلومات بمختلف العلوم تُسهم في ثقل شخصية الطالب وتساعده على تخطي العديد من الصعاب.

موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2021

نتابع معكم أخر وأهم أخبار إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2021.

والتي لم يتم تحديد موعد رسمي لإعلانها حتي الآن من قبل وزارة التربية والتعليم السودانية.

مما سبب حالة من القلق والتوتر لدي الطلاب وأولياء الأمور لتأخر إعلانها.

ولكن هناك مصادر بالوزارة تؤكد على جاهزية النتيجة لاعتماد السيدة الوزيرة “تماضر الطريفي عوض الكريم” ومن ثم إعلانها إلكترونياً، ومن المتوقع صدورها خلال هذا الأسبوع وقبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وزارة التربية والتعليم السودانية

تعمل وزير التربية والتعليم السودانية على إعادة هيكلة الوزارة.

والعمل على تطوير المناهج لمختلف المراحل التعليمية.

جاء ذلك خلال إعلان الوزير انطلاق العام الدراسي الجديد 2021-2022.

والذي بدأ في 20 سبتمبر الجاري وسط تنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقد تبنت وزارة التربية والتعليم السودانية استراتيجية تعليم البنات واللاجئين وكذالك التعليم الإلكتروني، لمنافسة الدول المجاورة للسودان ورفع كفاءة العملية التعليمية بمختلف الوسائل التكنولوجية.

إعلان نتائج الشهادة السودانية 2021

ينتظر آلاف الطلبة والطالبات إعلان نتيجة الثانوية السودانية 2021، ليطمئن الطلاب وأولياء الأمور على نتائجهم.

فهي مرحلة هامة يتحدد عليها مستقبل الطالب في الجامعة والكلية التي يرغبوا الالتحاق بها.

وما زلنا معكم نتابع أخر وأهم أخبار النتيجة التي تم الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد بها.

وسوف يتم إعلانها خلال الأسبوع القادم حسب تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم “سامي الباقر”.

وتشير المؤشرات الأولية لنسبة النجاح العامة على ارتفاعها، وتؤكد الوزارة على عدم القلق لتأخر إعلان النتائج، نظراً لحرص الوزارة على أن يأخذ كل طالب حقة من الدرجات.