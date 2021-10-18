تفاصيل قرار الجزائر برفع الحجر المنزلي في جميع أنحاء البلاد

قررت الحكومة الجزائرية رفع الحجر الصحي في جميع أنحاء البلاد، بعد أن كانت 23 ولاية مستمرة بفرض قيود فيروس كورونا.
قرار رفع الحجر جاء بعد تراجع حالات الإصابة بكورونا في الجزائر، كما تم الإبقاء على التدابير الوقائية الأخرى لمدة 21 يوما بداية من يوم 20 أكتوبر الجاري.
وقرر الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، رفع إجراء الحجر الجزئي المنزلي المطبق حاليا على مستوى الولايات الـ23 المعنية، وذلك لمدة 21 يوما ابتداء من الأربعاء المقبل.
ومن ناحية أخرى تم تمديد الإجراءات المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، حسب ما أفاد به الاثنين.
وجاء في بيان رسمي: "عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والسلطة الصحية، قرر الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اتخاذ جملة من التدابير التي يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)".
وأضاف البيان: "وإذ تندرج دائما في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا، فإن هذه التدابير ترمي، بالنظر إلى الوضع الوبائي، إلى تخفيف الجهاز الحالي للحماية والوقاية".
"ولهذا الغرض، فإن التدابير الآتية، المقررة لمدة 21 يوما، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021".
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