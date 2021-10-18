كيفية شراء بيت عن طريق بنك سامبا وشروط القبول

شراء بيت عن طريق بنك سامبا هو واحد من منتجات التمويل العقاري التي يقدمها مصرف سامبا السعودي لعملائه في المملكة العربية السعودية، فمن يرغب في شراء شقة عن طريق البنك يمكنه التقديم على القرض المدعوم بنك سامبا أو برامج التمويل العقاري المختلفة، كما أن البنك قام بتوفير برنامج توحيد الالتزامات بنك سامبا والذي يؤهل العميل إلى مميزات عديدة وهو يدخل في نطاق شراء مديونية بنك سامبا 2021 كما يوفر البنك فرصة الحصول على إعادة التمويل 2021.

شراء بيت عن طريق بنك سامبا

هناك العديد من شروط التي ينبغي أن تتوافر من أجل شراء بيت عن طريق بنك سامبا أو شراء شقة سكنية قيد الإنشاء وذلك حتى يصل التمويل إلى من يستحقونه فقط وتتمثل الشروط في التالي:

يتعين أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية السعودية.

ضرورة ألا يقل عمره عن واحد عشرين عام عند تقديم الطلب.

ضرورة أن يكون العميل لديه وظيفة في القطاع الحكومي لمدة لا تقل عن شهر.

بينما في حال الانضمام إلى القطاع الخاص فينبغي أن تكون مدة عمله لا تقل عن ثلاثة أشهر وأن تكون الجهة تم اعتمادها لدى البنك.

يشترط أيضًا ألا يكون راتب العميل أقل من ثلاثة آلاف ريال سعودي في الشهر الواحد.

شروط بنك سامبا التمويل العقاري لشراء شقة سكنية

وهناك مجموعة من المعايير التي ينبغي أن تتوافر في الشقق السكنية نفسها من بينها ألا يكون عمرها أكثر من خمسة وعشرين عام، وألا يكون عليها أي نزاعات.

الأوراق المطلوبة شراء شقة عبر بنك سامبا

وعلى من يرغب في الحصول على التمويل العقاري للشقق السكنية الجاهزة أو قيد الإنشاء ضرورة أن يتم تقديم مجموعة من الأوراق الرسمية من بينها:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية لصاحب طلب التمويل العقاري وينبغي أن تكون سارية المدة.

خطاب تعريف بالراتب من خلال جهة العمل، على أن تقوم الجهة بتوضيح تفاصيل تاريخ الالتحاق بالوظيفة.

توفير بعض المستندات التي تخص العقار نفسه، من بينها صورة من صك الملكية ويشترط أن يكون مصدق عليه، ويتم تقديم رخص البناء المستخرجة من خلال الجهات المختصة في المملكة.