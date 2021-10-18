شروط إعادة التمويل بنك سامبا وطريقة التقديم 2021

إعادة التمويل بنك سامبا تُمنح لمن حصل على التمويل الشخصي بنك سامبا من قبل ويرغب في تجديد القرض أو الحصول على تمويل إضافي من خلال البنك ويمكن استخدام حاسبة سامبا من أجل التعرف على القيمة التي يتم منحها للعملاء، وقد وفر البنك العديد من برامج التمويل من بينها برنامج توحيد الالتزامات بنك سامبا ولكن هذا البرنامج يُعطى لمن حصل على تمويل من خلال جهات أخرى غير البنك، ووفر أيضًا إمكانية شراء مديونية بنك سامبا في إطار التمويل الشخصي أما عن التمويل العقاري فهناك شراء بيت عن طريق بنك سامبا 2021.

إعادة التمويل بنك سامبا

عن طريق نموذج طلب تمويل سامبا أو الحلول الأخرى التي وفرها البنك من أجل طلب التمويل يمكن الحصول على قروض سامبا للمتقاعدين أو الحصول على فرصة إعادة التمويل بنك سامبا ولكن ينبغي العلم أن التمويل متاح فقط بشروط وضوابط أعلن عنها البنك من خلال موقعه الرسمي.

شروط التمويل الإضافي بنك سامبا

وتتمثل الشروط المطلوبة من أجل الاشتراك في إعادة التمويل الشخصي من البنك في الشروط التالية:

ينبغي أن يتم سداد قيمة لا تقل عن 20% من قيمة التمويل القديم الذي منحه لك بنك سامبا.

ضرورة تقديم الطلب رسميًا من خلال موقع البنك، أو من خلال أحد فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

مميزات إعادة التمويل الشخصي سامبا

أما عن المميزات التي يُعطيها البنك إلى العملاء الحاصلين على فرص التمويل الشخصي، فمنها:

فترة سداد تصل إلى خمس سنوات كاملة.

يمكن الحصول على موافقة فورية عند تقديم الطلب وتوافر الشروط المطلوبة.

يمنح البنك المواطنين تأمين وإسقاط قيمة الأقساط عند الوفاة أو في حالة الإصابة بالعجز؟

التقديم على طلب إعادة التمويل الشخصي

وهناك العديد من الطرق والوسائل التي يمكن من خلال طلب التمويل، ومنها الطلب الإلكتروني عن طريق زيارة موقع بنك سامبا الإلكتروني والدخول إلى القروض الشخصية والنقر على خيار تقديم الطلب الآن وإدخال البيانات المطلوبة.

أو يمكن التواصل للاستعلام عن المزيد من المعلومات والتفاصيل عن القروض من خلال الرقم الذي وفره البنك للعملاء وهو 8001241010.