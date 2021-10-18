مقتل 30 شخصا في هجوم شمال نيجيريا
قال مسؤول في نيجيريا اليوم الاثنين، إن ما لا يقل عن 30 شخصا قتلوا في هجوم على سوق في شمال نيجيريا .
وأطلق مهاجمون مجهولون النار بشكل عشوائى على الحشد فى سوق جورونيو في ولاية سوكوتو مساء أمس الأحد ، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الالمانية نقلا عن حاكم سوكوتو أمينو تامبوال اليوم الاثنين .
ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن الهجوم .
وفى وقت سابق من هذا الشهر لقي 20 شخصا مصرعهم في هجوم مماثل في سوق في بلدة سابون جاري في نفس الولاية.
وتتكرر الهجمات وعمليات الاختطاف في أكبر دولة في شمال إفريقيا من حيث عدد السكان، وترتكبها عصابات إجرامية وجماعات إرهابية مثل بوكو حرام.
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