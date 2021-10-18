مسؤول: رئيس التشيك غير قادر على أداء مهامه لأسباب صحية

قال مسؤول كبير، اليوم الاثنين، إن مشكلات صحية تمنع رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان من أداء مهامه.

وذكر رئيس مجلس الشيوخ التشيكي، ميلوش فيسترسيل، إن الرسالة التي تلقاها من المستشفى العسكري في براغ، حيث يعالج زيمان، تقول إن الرئيس البالغ من العمر 77 عاما غير قادر على العمل.

وفقا للرسالة التي وقعها مدير المستشفى، ميروسلاف زافورال، فإن زيمان غير قادر على أداء "أي واجبات عمل لأسباب صحية"، وإن التشخيص على الأمد الطويل "غير مؤكد بالمرة".

وقالت الرسالة إن عودة زيمان إلى مهامه في الأسابيع القليلة المقبلة أمر "غر مرجح إلى حد بعيد".

تم نقل زيمان إلى المستشفى العسكري في العاصمة التشيكية في 10 أكتوبر، غداة انتخابات مجلس النواب بالبرلمان.

وقال المستشفى في وقت سابق إن زيمان في وحدة العناية المركزة وحالته مستقرة، لكن تفاصيل أخرى عن صحته غير معروفة.

كرئيس، يعد زيمان صاحب دور رئيسي في تشكيل حكومة جديدة. على الرغم من أن المنصب شرفي إلى حد بعيد، فإن الرئيس التشيكي مسؤول عن تكليف زعيم حزب بمحاولة تشكيل حكومة بعد الانتخابات البرلمانية.

إذا لم يتمكن زيمان من التصرف بسبب مرضه أو لأسباب أخرى، فإن رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي البرلمان سيتوليان سلطاته الرئاسية.