جيتيكس 2021.. السيارات الذاتية تدخل سوق التوصيل في دبي

أصبح العالم الرقمي خيارا مهما لمواجهة تحديات العصر الذي نعيش فيه، لذلك يجتمع العالم في أسبوع جيتيكس 2021 دبي، لعرض أحدث ابتكاراتهم ومخترعاتهم لتسهيل حياة الناس من خلال الثورات التكنولوجية.

وتُعّد السيارات ذاتية القيادة إحدى هذه الثورات التكنولوجية التي نعيشها حاليا، إلى جانب الروبوتات المتقدمة للمستقبل واستخدامها في نظم النقل.

وتتمتع السيارات ذاتية القيادة بالقدرة على زيادة سلامة وكفاءة أنظمة النقل، وهو ما يناقشه أسبوع جيتيكس في ورشة عمل تحت عنوان "السيارات ذاتية القيادة قادمة".

ويركز الحديث في الورشة على التطورات الأخيرة في السيارات ذاتية القيادة، وتطويرها وكيفية التنقل بها، وتقديم حلول لاتخاذ قرارات واعية بمخاطر السيارات الروبوتية.

ومن أهم الخصائص التي يجب أن تمتلكها السيارات ذاتية القيادة هو الإدراك، والذي يساعد السيارة على رؤية العالم من حولها، وكذلك التعرف على الأشياء التي تراها وتصنيفها، لاتخاذ قرارات صحيحة.

السيارات ذاتية القيادة على طرق دبي

وقال مدير إدارة أنظمة المواصلات الإماراتية ورئيس فريق التحدي، خالد العوضي، إن الشركة الصينية "نيوليكس" ستطرح السيارة ذاتية القيادة بالتعاون مع سوق الإنترنت "نون"، في خدمة التوصيل.

ويمكن للسيارات ذاتية القيادة تسليم الطرود وعناصر المأكولات والمشروبات وغيرها من المنتجات المماثلة، وتحتوي على شاشة يمكنها التفاعل مع الأشخاص والتحقق من صحة رموز QRالمستخدمة للتسوق.

ومن المحتمل أن تبدأ السيارة في العمل في وقت لاحق من شهر أكتوبر، أو أوائل شهر نوفمبر المقبل.

وأشار العوضي إلى أن السيارة يمكن أن تعمل مثل آلة البيع أيضا، وتحتوي على منتجات متعددة ويمكن للعملاء التسوق منها.

ويمكن للسيارة أيضا الوصول إلى موقع العميل، وسيتم نشرها في مناطق السكن، بعيدا عن الطرق الرئيسية؛ ولكن في مناطق المشاة بدبي.