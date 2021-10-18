تحالف دعم الشرعية ينفذ 38 عملية استهداف للحوثيين فى العبدية

جدة - نرمين السيد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم الاثنين، أنه نفذ 38 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثيين فى مديرية العبدية والقرى المحيطة بمحافظة مأرب اليمنية خلال الـ24 ساعة الماضية.





وحسبما نقلت قناة "العربية- الحدث"، أكد التحالف أن عمليات الاستهداف هذه أدت لتدمير 13 آلية حوثية، وأوقعت خسائر بشرية تجاوزت الـ150 عنصراً من الميليشيا.

واعتبر التحالف أن "على المنظمات الأممية تحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين المحاصرين فى العبدية" منذ أسابيع.

يأتى هذا بينما حذر وزير الخارجية اليمنى أحمد بن مبارك خلال لقاء مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى اليمن كريستا روتنشتاينر اليوم الاثنين من "التداعيات الخطيرة" للتصعيد الحوثى على أوضاع المدنيين والنازحين فى محافظة مأرب.

وأشار الوزير اليمنى إلى أن هذا التصعيد العسكرى "يفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التى يعيشها النازحون، خاصة فى محافظة مأرب التى تعد مأوى لأكثر من مليونى نازح".

كما حذر بن مبارك من أن "غض الطرف من قبل المجتمع الدولى عن مثل هذه الممارسات يطلق العنان لجماعة الحوثى لارتكاب مزيد من العنف والانتهاكات ضد المدنيين، وهو ما يضاعف أزمة النزوح والتهجير القسرى للمدنيين ويزيد من معاناتهم الإنسانية".