مقتل 3 أشخاص فى ضربات جوية للحكومة الإثيوبية على تيجراى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، وفى وقت سابق، قال تلفزيون تيجراى، الذى تسيطر عليه الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، إن القوات الحكومية الإثيوبية شنت غارات جوية على مقلى مما أدى إلى إصابة العديد من المدنيين.

وقال نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إن الغارات نفذها سلاح الجو الإثيوبى وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين.