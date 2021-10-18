نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكويت تطلق رابط المواد المطروحة للبحث عن الجدول الدراسي 2021 / 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط المواد المطروحة، هو رابط مهم تدشنه الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتسهيل البحث عن جداول الدراسة من قبل الطلاب المنتمين الى الكليات والمعاهد للهيئة وذلك من خلال الموقع الرسمي.

إن الهيئة هي أكبر كليات دولة الكويت لكن هي الوحيدة ككلية متكاملة للتعليم والتدريب للتطبيقي والمهني، إذ لديها استراتيجية تخريج الطلاب الأكثر كفاءة بما يتناسب مع الطلب في سوق العمل. حيث تعتني بالتدريب ذو الجودة بما يفي بالمعايير الدولية، بحيث تعطي الأولوية لتنمية المهارات ورفع مخرجات التعليم أكاديمياً، لأن هذا المقصد يعزز دور المواطنين في ازدهار الكويت فيكونوا فعالين ومنتجين في مجال العمل.

رابط المواد المطروحة

يستطيع الطلاب البحث عن المواد المطروحة 2021-2022 لكامل الفصول، والرقم المرجعي لها، بإتباع خطوات يسيرة، هي

الدخول إلى رابط المواد المطروحة التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

ابحث وحدد الفصل الدراسي والضغط على تنفيذ

اختيار قسم المادة

أدخل الرقم المرجعي

اكتب اسم المقرر في الخانة المطلوبة

حدد عدد الوحدات/الساعات الدراسية

اعمل على تحديد وقت البدء من الخيارات المتسلسلة

حدد أيضا وقت الانتهاء

أنقّر على أيقونة الجدول الدراسي في الأسفل

سيظهر جدول مرفق يشتمل على اسم المقرر واسم الدكتور المحاضر، والوقت والأيام

وهكذا تكون قد تعرفت على المواد المطروحة في مواعيدها المجدولة من خلال رابط المواد المطروحة

دعونا نتعرف على كيفية البحث من خلال رابط المواد المطروحة عبر مشاهدة الفيديو التالي

https://mobile.twitter.com/arabic_paaet/status/1402587099795230724

مواعيد تسجيل مواد التطبيقي الكويت

يرغب الكثير من الطلاب معرفة مواعيد تسجيل المواد التي تكون متاحة من فترة لأخرى، حيث سيسهل من خلال الرابط المخصص استعراض شامل للمواعيد المخصصة للتسجيل للمواد المقررة بمختلف الشعب الدراسية في الكويت، والخطوات في ذلك، ستكون

الدخول بريدك الخاص بالهيئة والرمز السري

اختيار الطالب من القائمة

اختيار تسجيل من القائمة

اختيار تسجيل مقررات

بعد ذلك سوف تظهر لك المواعيد على الشاشة

وبهذا ستكون قادراً على تسجيل المواد وإضافتها في المواعيد المتاحة

أشتمل هذا الإثراء على كيفية البحث في رابط المواد المطروحة، وخطوات معرفة المواعيد لتسجيل المواد الدراسية، كما أختصرنا الإيفاء بنبذة عن هيئة التطبيقي والأهداف التي تسعى لإنجاحها.