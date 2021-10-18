طريقة تحويل كاميرا الهاتف القديم إلى كاميرا مراقبة للأندرويد والآيفون وتعمل بدقة

يمكنك إكساب محمولك القديم الذي يعمل على أندرويد أو من نوع آيفون وظيفة جديدة بالمجان، حيث إذا كنت تمتلك هاتف قديم لم يعد مستخدم فلا تتخلص منها لأن بيعها لن يجدي إلا مبلغ زهيد، لكن بالرغم من ذلك يمكن استخدامها في وظيفة جديدة، ومن الوظائف الممكنة هو تحويل كاميرا الهاتف القديم إلى كاميرا مراقبة لمتابعة الأطفال، أو تأمين المنزل.

تحويل كاميرا الهاتف القديم إلى كاميرا مراقبة

يحتاج تحويل كاميرا المحمول القديم إلى كاميرا مراقبة إلى المرور بثلاث خطوات متتالية يمكن توضيحها فيما يلي.

تثبيت تطبيق كاميرا الأمان وتشغيله على الهاتف القديم

يجب اختيار برنامج كاميرا أمان مناسب لنظام تشغيل الهاتف القديم، وتنزيله من المتجر، ثم تثبيته على الهاتف.

حيث أن أغلب التطبيقات توفر مجموعة متنوعة من المزايا، مثل:

البث المباشر.

كذلك البث من خلال السحابة.

وأيضًا تخزين وتسجيل اللقطات.

كما توفر خدمة الكشف عن التنبيهات والحركة.

ويمكن من خلال إعدادات التطبيق مراقبة المنزل من خلال الكاميرا، وكذلك التحكم في الكاميرا عن بعد من خلال الهاتف الجديد، ويمكن استخدام تطبيق ألفريد المجاني.

ولتشغيل الهاتف القديم ككاميرا مراقبة قُم بالآتي:

حمل “ألفريد” على الهاتف الجديد والقديم.

ثم قُم بتشغيل التطبيق على الهاتف الجديد، ثم قم باختيار “العارض”، ثم انقر على “التالي”.

ثم من صفحة تسجيل الدخول قُم بالدخول مستخدمًا حساب جوجل.

يجب أن تقوم بتكرار نفس الخطوات على المحمول القديم أيضًا، ثم اختر “الكاميرا”.

اختيار المكان الملائم لوضع الكاميرا

بعد الانتهاء من الخطوة السابقة يجب اختيار موضع الكاميرا وضبطه.

يمكن التركيز على مدخل المنزل أو فنائه الخلفي، كما يمكن التركيز على مكان مخصص للمقتنيات الثمينة.

يمكن ضبط إعداد IP الكاميرا لتعمل كوحدة مراقبة للأطفال.

كما إنك تستطيع تحويل أكثر من هاتف قديم إلى كاميرات لتغطية مراقبة المنزل بفيديو قوي نسبيًا.

يمكن استخدام حامل ثلاثي القوائم من أجل تركيب الكاميرا التي تم إعدادها من الهاتف القديم.

كما يمكن تثبيت الهاتف من خلال أدوات تثبيت بالالتصاق، والتي قد تساهم في تسهيل وضع الكاميرا بطريقة مخفية.

كذلك يمكن توسيع مجال رؤية الكاميرا من خلال عدسة زاويتها عريضة يمكن شراؤها بحوالي 5-20 دولار أمريكي.

وجدير بالذكر، أن الفيديو يستنفذ الطاقة بشكل كبير، وخصوصًا إذا تم تشغيله طوال ٢٤ ساعة.

ويمكن لتجنب نفاذ البطارية، وضع الهاتف قريبًا من مقبس التيار.

كما يوفر كابل USB بطول 10 قدم مرونة كبيرة في التحكم في، موضع الهاتف مع إمكانية شحنه وقت اللزوم

تثبيت كاميرا الأمان المعدة