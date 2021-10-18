ميقاتي يعلق على حادثة الطيونة وإمكانية استقالة الحكومة

دوت الخليج :- أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، أن الوضع الأمني مستتب ولا تخوف لديه، مشيرا إلى أنه لن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء، قبل إيجاد حل للمشكلة، فهو لا يريد استفزاز أي فريق.
ونقلت وكالة "النشرة" تصريحات صحفية لميقاتي الذي رد على سؤال عن كيفية حلّ المعضلة القضائية بالقول: "لن أتدخل بعمل القضاء، ولا يمكن لي أن أنقض التزاماتي أبلغت الجميع أنني لن أتدخل في عمل القضاء، ولا في عمل المحقق العدلي طارق البيطار وعلى القضاء أن يصلح نفسه بنفسه وهناك قانون ودستور لا يمكن القفز فوقهما والنزاع القائم القضاء هو القادر على حلّ مشكلته".
وأضاف ميقاتي قائلا: "لا يمكن للمجلس الطلب من البيطار التنحي، وليس له الحق بذلك. المسألة تحتاج إلى وقت لإيجاد الحلّ".
أما عن حادثة الطيونة فقال: "ما حدث قد حدث ولا بد من العمل على معالجته والمعالجة سياسية. وطالما أنا موجود لن أسمح بظلم أي فريق. ولبنان بلد التوازنات، وعلى الجميع الاحتكام إليها".
وعن الاستقالة، أكد ميقاتي أنها "غير مطروحة ولا يمكن ترك البلد في هذه الظروف، ولا جعل الفراغ يشمل السلطات كلها"، وأضاف: "نحن لدينا مهمات أساسية واضحة: وضع خطة الإصلاح الاقتصادي، وإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، وأنا ملتزم بهاتين المهمتين".
سبوتنيك
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