الهواري ينفي نقل مصابين بكورونا من المستشفى بسبب نقص الاكسجين ويوضح

دوت الخليج :- نفى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ان يكون تم تحويل مرضى بفيروس كورونا من مستشفى لمستشفى اخر في عمان بسبب نقص الاكسجين .

وبين الهواري في تصريحات صحفية ليلة الاحد الاثنين : ان نقل المرضى جاء لاجراء صيانة دورية للخزانات الارضية المخصصة للاكسجين .

واضاف : ان السبب الرئيس للصيانة هو اقتراب فصل الشتاء .

وكان مصدر طبي كشف سابقا انه تم تحويل 40 مريضا من احدى مستشفيات عمان بسبب نقص الاكسجين داخل المستشفى .