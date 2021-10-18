دوت الخليج :- نفى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ان يكون تم تحويل مرضى بفيروس كورونا من مستشفى لمستشفى اخر في عمان بسبب نقص الاكسجين .
وبين الهواري في تصريحات صحفية ليلة الاحد الاثنين : ان نقل المرضى جاء لاجراء صيانة دورية للخزانات الارضية المخصصة للاكسجين .
واضاف : ان السبب الرئيس للصيانة هو اقتراب فصل الشتاء .
وكان مصدر طبي كشف سابقا انه تم تحويل 40 مريضا من احدى مستشفيات عمان بسبب نقص الاكسجين داخل المستشفى .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهواري ينفي نقل مصابين بكورونا من المستشفى بسبب نقص الاكسجين ويوضح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.