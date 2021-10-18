تحويل 40 مصابا بكورونا من مستشفى إلى آخر في عمّان بعد "نقص للأكسجين"

دوت الخليج :- حُول نحو 40 مصابا بفيروس كورونا، الأحد، من مستشفى عمّان الميداني إلى مستشفى الجاردنز، بحسب مدير المستشفى، فايز أبو حميدان .
في حين قال مصدر طبي في مستشفى عمّان الميداني : إن تحويل المرضى جاء بعد "نقص لمادة الأكسجين بعد تهريب من خزانات مخزنة داخلها" ، وفق المملكة .
وأشار المصدر إلى أن عملية نقل المرضى ما زالت مستمرة، وسط تواجد محافظ العاصمة ياسر العدوان أمام مستشفى عمّان الميداني، وفق مراسل "المملكة".
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