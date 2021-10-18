دوت الخليج -

العدوان يقصف مأرب والجوف والبيضاء بـ34 غارة

استهدف طيران العدوان السعودي اليوم محافظات مأرب والجوف والبيضاء بـ34 غارة. العدوان يقصف مأرب والجوف والبيضاء بـ34 غارةاستهدف طيران العدوان السعودي اليوم محافظات مأرب والجوف والبيضاء بـ34 غارة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ14 غارة مديرية الجوبة و11 غارة مديرية صرواح و3 غارات مديرية حريب وغارتين على مديرية مدغل في مأرب. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 3 غارات على اللبنات والاقشع في مديرية الحزم بالجوف، وغارة على مديرية السوادية في البيضاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : العدوان يقصف مأرب والجوف والبيضاء بـ34 غارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.