قتيل و15 جريحا فى انفجار قنبلة فى باكستان

وقال وزير داخلية إقليم بلوشستان، مير ضياء الله لونجوف، إن الهجوم وقع اليوم الاثنين خارج جامعة بلوشستان فى مدينة كويتا عاصمة الإقليم، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وأوضح أن عناصر الإنقاذ نقلوا القتيل والمصابين إلى مستشفى حكومى، ولم يعلن أحد بعد مسؤوليته عن الحادث.
ويعد إقليم بلوشستان مسرحا لتمرد طويل الأمد تقوده جماعات البلوش الانفصالية التى شنت هجمات على مدار عقود، وبشكل أساسى على قوات الأمن، للضغط من أجل مطالبهم بالاستقلال.
وتصر باكستان على أنها قمعت التمرد لكن العنف ما يزال مستمرا هناك.
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