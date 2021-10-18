نيوزيلندا تمدد الإغلاق العام فى مدينة أوكلاند لأسبوعين إضافيين

وقالت أرديرن فى مؤتمر صحافى إنه لن تكون هناك تغييرات فى القيود الاجتماعية المستمرة منذ 62 يوما فى أوكلاند، مشيرة إلى أن "أى تخفيف مؤقت للقيود، لن يساعد فى أنجاح خطتنا لتقليل حالات الإصابة بكورونا وزيادة التطعيمات".
وأضافت: "أهم شيء سيحدث فرقا فى الوقت الحالى، إلى جانب اللقاحات، هو استمرار الامتثال للقيود".
يذكر أن الإغلاق العام بدأ فى المدينة التى يبلغ عدد سكانها 1.7 مليون نسمة فى منتصف أغسطس، فى محاولة لوقف تفشى متغير "دلتا" شديد العدوى من كورونا.
وقد تم تخفيف بعض القيود للسماح للأشخاص بمغادرة منازلهم ومقابلة الآخرين فى الهواء الطلق فى مجموعات تقتصر على 10 أشخاص، بالإضافة إلى السماح بزيارة الشواطئ والمنتزهات، لكن المدارس والشركات والمكاتب لا تزال مغلقة، ولا يسمح بالتجمعات الداخلية.
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