الأردن.. حيلة وسطو مسلح من 7 أشخاص على شاحنة

تعرضت سيارة إحدى الشركات في الأردن، لعملية سطو مسلح، قام بها 7 أشخاص، انتحلوا صفة أفراد مكافحة التهريب، في محافظة عجلون شمال الأردن.

وقال مندوب للشركة، إن فور الانتهاء من توزيع البضائع، وجمع الأموال من التجار، وأثناء عودتهم من محافظة عجلون إلى مركز عملهم في محافظة إربد، قامت مركبتين باعتراض باص الشركة.

وبعد عملية الاعتراض، ترجل من الشاحنة 7 أشخاص يحملون الأسلحة وأصفاد الشرطة، وقالوا إنهم من مديرية مكافحة التهريب الجمركي، وطلبوا المندوب والسائق بالنزول من السيارة بحجة التفتيش، للتأكد من عدم وجود مواد ممنوعة على متن المركبة.

وعند بدء التفتيش قام اللصوص بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ 6500 دينار، أي ما يعادل 9 آلاف دولار، ولاذوا بالفرار.

وقال مصد أمني أردني إن الأمن العام بدء تحقيق بالحادث، ويجري البحث عن المركبات والأشخاص المشتبه بهم.