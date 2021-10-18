تعرضت سيارة إحدى الشركات في الأردن، لعملية سطو مسلح، قام بها 7 أشخاص، انتحلوا صفة أفراد مكافحة التهريب، في محافظة عجلون شمال الأردن.
وقال مندوب للشركة، إن فور الانتهاء من توزيع البضائع، وجمع الأموال من التجار، وأثناء عودتهم من محافظة عجلون إلى مركز عملهم في محافظة إربد، قامت مركبتين باعتراض باص الشركة.
وبعد عملية الاعتراض، ترجل من الشاحنة 7 أشخاص يحملون الأسلحة وأصفاد الشرطة، وقالوا إنهم من مديرية مكافحة التهريب الجمركي، وطلبوا المندوب والسائق بالنزول من السيارة بحجة التفتيش، للتأكد من عدم وجود مواد ممنوعة على متن المركبة.
وعند بدء التفتيش قام اللصوص بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ 6500 دينار، أي ما يعادل 9 آلاف دولار، ولاذوا بالفرار.
وقال مصد أمني أردني إن الأمن العام بدء تحقيق بالحادث، ويجري البحث عن المركبات والأشخاص المشتبه بهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن.. حيلة وسطو مسلح من 7 أشخاص على شاحنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.