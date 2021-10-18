الخارجية الأمريكية: سياسة الناتو تجاه روسيا لن تتغير

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفى عقده مساء الاثنين: "سياسة الناتو تجاه روسيا تبقى ثابتة، إنها تتمثل فى القوة وتحديد العدوان الروسى والرد عليه مع إبقاء الباب مفتوحة أمام حوار ملموس".

وأشار برايس مع ذلك إلى أن التعليقات بشأن قرار روسيا وقف عمل بعثتها لدى الناتو يجب طلبها من الحلف.

وفى وقت سابق من الاثنين أعلن وزير الخارجية الروسى، سيرغى لافروف، عن قرار موسكو تعليق عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسى (الناتو) اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل، فى خطوة تأتى ردا على طرد عدد من الدبلوماسيين الروس المعتمدين لدى الناتو، موضحا أن الإجراء يشمل عمل كبير المسؤولين العسكريين الروس لديه.

وقال حلف شمال الأطلسى إنه أخذ علما بتصريحات لافروف هذه، مبينا: " لكننا لم نتلق أى معلومات رسمية بشأن هذا الموضوع".