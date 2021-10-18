مسؤول تشيكى: رئيس البلاد غير قادر على أداء مهامه لأسباب صحية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، ذكر رئيس مجلس الشيوخ التشيكى، إن الرسالة التى تلقاها من المستشفى العسكرى فى براج، حيث يعالج زيمان، تقول إن الرئيس البالغ من العمر 77 عاما غير قادر على العمل.

وفقا للرسالة التى وقعها مدير المستشفى، ميروسلاف زافورال، فإن زيمان غير قادر على أداء "أى واجبات عمل لأسباب صحية"، وإن التشخيص على الأمد الطويل "غير مؤكد بالمرة".

وقالت الرسالة إن عودة زيمان إلى مهامه فى الأسابيع القليلة المقبلة أمر "غر مرجح إلى حد بعيد".

وتم نقل زيمان إلى المستشفى العسكرى فى العاصمة التشيكية فى 10 أكتوبر، غداة انتخابات مجلس النواب بالبرلمان.

وقال المستشفى فى وقت سابق إن زيمان فى وحدة العناية المركزة وحالته مستقرة، لكن تفاصيل أخرى عن صحته غير معروفة.

كرئيس، يعد زيمان صاحب دور رئيسى فى تشكيل حكومة جديدة. على الرغم من أن المنصب شرفى إلى حد بعيد، فإن الرئيس التشيكى مسؤول عن تكليف زعيم حزب بمحاولة تشكيل حكومة بعد الانتخابات البرلمانية.

إذا لم يتمكن زيمان من التصرف بسبب مرضه أو لأسباب أخرى، فإن رئيس الوزراء ورئيسى مجلسى البرلمان سيتوليان سلطاته الرئاسية.