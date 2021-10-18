موعد مباراة النصر والهلال القنوات المجانية الناقلة وحجز تذاكر مرسول بارك mrsoolparktickets

موعد مباراة النصر والهلال وتردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة للماتش وحجز تذاكر مباراة الهلال والنصر المرتقبة على ملعب مرسول بارك mrsoolparktickets وتاريخ المواجهات بين النصر والهلال، وتيكيت مكس لشراء تذاكر الفعاليات الترفيهية بأبسط طريقة للدفع الآمن، وذلك على موقع نادي النصر الرسمي، حيث يتسابق جماهير الفريقين على حجز تذاكر المباراة التي تجمع بينهما لأول مرة في بطولة دوري أبطال أسيا في الدور نصف النهائي للبطولة الشهيرة، حيث من المقرر أن تقام المباراة اليوم الثلاثاء 13 ربيع أول 1443، الموافق 19 أكتوبر 2021، وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت القاهرة، حيث يستقبل ملعب مرسول بارك mrsoolparktickets الحاجزين لتذاكر المباراة للاستمتاع باللقاء المرتقب المثير.

موعد مباراة النصر والهلال القنوات الناقلة مرسول بارك mrsoolparktickets

ومع أهمية اللقاء للفريقين اللدودين يبحث عشاق الساحرة المستديرة بكافة ربوع المملكة والدول العربية المحبة لكرة القدم السعودية، يبحثون عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنصر في أمسية كروية دسمة من العيار الثقيل، فقد أعلنت قناة SSC7 HD السعودية، وكذلك قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 الإماراتية عن نقلهما للمباراة، وسنستعرض من خلال هذا التقرير تردد قناة SSC7 HD وكذلك تردد قناة أبو طبي الرياضية Abu Dhabi Sports Asia 1، الناقلتين مباراة إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أسيا بين الهلال والنصر.

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Arabsat 12418 أفقي 27500 3/4 مفتوح

موعد المباراة طرفي المباراة القناة النقلة 19 أكتوبر 2021 النصر ضد الهلال SSC7 HD 20 أكتوبر 2021 أولسان هيونداي ضد بوهانغ ستيلرز SSC7 HD

ترددات قناة SSC7 HD الناقلة مجانا مباراة الهلال والنصر على عرب سات Badr 6مباريات الدور نصف النهائي بطولة دوري أبطال أسيا على قناة SSC7 HD السعودية

هذا وتقوم قناة أبو ظبي الرياضية بنقل مباراة النصر والهلال، والتي تقام اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، وكذلك مباراة أولسان هيونداي ضد بوهانغ ستيلرز والتي ستقام في اليوم التالي 20 أكتوبر.

ملعب مرسول بارك mrsoolparktickets حجز تذاكر النصر والهلال والقنوات الناقلة

وتجدر الإشارة إلى أن ملعب مرسول بارك هو الملعب الرسمي لنادي النصر السعودي، والذي يُعتبر ساحة النصر للفريق، حيث شهد ملعب مرسول بارك عملية تطوير واسعة، حيث تم تغيير اسم الملعب من استاد جامعة الملك سعود إلى أسمه الحالي “مرسول بارك” وأصبح الملعب مقرًا رسميًا لاستضافة مباريات نادي النصر، كما تقام بالملعب العديد من الفاعليات الترفيهية على مدار العام.

تشكيلة فريق النصر ضد الهلال في بطولة دوري أبطال أسيا الدور نصف النهائيحراس مرمى فريق النصر السعودي

يمتلك نادي النصر السعودي ثلاثة من حراس المرمي على مستوى عالي من المهارة وهم كالتالي:

الأسترالي المُخضرم: براد جونز ويبلغ من العمر 48 عام.

السعودي: وليد عبد الله 34 عام.

السعودي الشاب: نواف العقيدي 20 عام.

التاسعة بتوقيت مكة المُكرمة.

العاشرة بتوقيت الإمارات.

الثامنة بتوقيت القاهرة.

مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الهلال Vs النصربطاقة مباراة النصر ضد الهلال والقنوات الناقلة دوري أبطال أسيا

طرفي مباراة اليوم الهلال ضد النصر البطولة الدور قيل النهائي لدوري أبطال آسيا الموعد والتوقيت الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 التاسعة مساء بتوقيت مكة المُكرمة

الثامنة بتوقيت القاهرة ملعب المباراة مرسول بارك القنوات الناقلة SSC7 HD

أبوظبي الرياضية آسيا 1

أطراف الملعب: 75 ريال .

واجهة الملعب: تتراوح بين 130 – 217 – 384 ريال.

المنصة: تتراوح بين 2174 – 16500 ريال.

أسعار تذاكر مباراة النصر ضد الهلالتاريخ المواجهات بين النصر والهلال

تميل كفة المواجهات بين النصر والهلال لصالح النصر، وذلك في البطولات المحلية، حيث لم تجري مواجهات بينهما سواء دولية أو قارية، أسفرت المواجهات بين النصر والهلال في جميع لقائتهم عن 72 انتصار للنصر مقابل 63 فوز للهلال، بينما انتهت 48 مباراة جمعتهما بالتعادل، وكانت نتائج مباريتهما في اللقاءات المحلية كالتالي:

30 فور للنصر مقابل 39 انتصار للهلال 29 تعادل في بطولة دوري المملكة.

11 فوز للنصر مقابل فوزين فقط للهلال وتعادلين غي دوري المناطق.

5 انتصارات النصر مقابل 10 للهلال 4 تعادلات في بطولة كأس الملك.

11 كأس ولي العهد : 3 انتصارات للأصفر مقابل 11 للأزرق.

9 فوز للنصر مقابل 6 انتصارات للهلال 8 تعادلات في بطولة كأس الاتحاد.

فاز كل فريق مرة واحدة في بطولة كأس السوبر.

فوزين للنصر وثلاثة للهلال وتعادلين في المباريات الودية التي جمعتهما.

هذا ويستعد عشاق الساحرة المستديرة خلال الساعات القادمة الاستمتاع بمباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، حيث تعتبر تلك المباراة تاريخية لكلا الفريقين، ويستضيف ملعب مرسول بارك الجماهير بكامل طاقته الاستيعابية، والفائز من هذا اللقاء سينافس على لقب البطولة مع الفائز من مباراة أولسان هيونداي ضد بوهانغ ستيلرز والتي ستقام يوم الأربعاء 30 أكتوبر.