واشنطن ترفض المشاركة في محادثات أفغانستان التي تنظمها روسيا

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لن تنضم للمحادثات الخاصة بأفغانستان التي تنظمها روسيا هذا الأسبوع وتشارك فيها الصين وباكستان إلى جانب روسيا.

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى وجود مشاكل لوجستية تحول دون مشاركتها لكنها اعتبرت أن المنتدى الذي ستنظّمه روسيا "بناء".

وقال نيد برايس، المتحدث باسم الوزارة "لن نشارك في محادثات موسكو. الترويكا+ منتدى فعال وبناء. نتطلع إلى المشاركة في ذلك المنتدى مستقبلا، لكننا لسنا في وضع يسمح لنا بالمشاركة هذا الأسبوع".

ورفض برايس توضيح ماهية المشاكل اللوجستية التي تحول دون مشاركة بلاده في المنتدى.

والجمعة أعلن موفد الكرملين إلى أفغانستان زامير كابولوف عن المحادثات التي ستجرى في موسكو مدى أربعة أيام، وقال إنها ترمي إلى "التوصل لموقف مشترك بشأن تغيّر الوضع في أفغانستان".

وتأتي المحادثات في توقيت يتصاعد فيه الخلاف حول عدد الدبلوماسيين الذين يحق للولايات المتحدة اعتمادهم في موسكو، على الرغم من توافق الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتن في قمّة عقداها في يونيو على تفعيل التعاون بين البلدين حيث أمكن.