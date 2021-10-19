البيت الأبيض: أكدنا للصين قلقنا من نشاطها فى مجال تطوير الأسلحة

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكى، خلال مؤتمر صحفى عقدته مساء اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة أعربت بوضوح عن قلقها للصين من أعمالها على تطوير الأسلحة، لكنها رفضت الإدلاء بأى تعليق آخر على الإطلاق الصاروخى الأخير.

وسبق أن أفادت مصادر مطلعة على معطيات الاستخبارات الأمريكية بأن الصين نفذت فى شهر أغسطس اختبارا لصاروخ فرط صوتى قادر على حمل رأس نووى حلق حول الكرة الأرضية قبل أن يصيب هدفه بنجاح.

وأكدت المصادر أن الصين حققت "تقدما صادما" فى مجال تطوير الأسلحة فرط الصوتية ووصلت إلى نقطة أبعد بكثير مما توقعته الولايات المتحدة.